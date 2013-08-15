Медики могут недополучить от 200 до 400 гривен

Работники медучреждений столицы считают недопустимым блокирование Киевсовета - это может отразиться как на врачах, так и на пациентах. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Подольской РГА Богдан Легинь.

"Болезненный для нас вопрос - это риск не получить надбавки к зарплате - 200-400 гривен - уже в следующем месяце. Непринятие важных социальных решений повлечет проблемы в медицинском финансировании льготных категорий населения - пострадают инвалиды войны, ветераны войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, больные сахарным диабетом, болезнью Паркинсона и т.п.. «Затянут пояса» дневные стационары из-за нехватки средств в закупке амбулаторных медикаментов. Кроме того, как известно, Киев вместе с Винницкой, Донецкой, Днепропетровской областями находится в стадии реформирования медицинской отрасли – это, прежде всего, создание центров первичной медицинской санитарной помощи и консультативно-диагностических центров. Этот процесс просто может затормозиться, если Киевсовет не сможет работать. Как следствие, незащищенные слои населения не получат надлежащую помощь в муниципальных учреждениях". - подчеркнул медик.

Главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка считает, что сессию Киевсовета необходимо провести как можно скорее.

"На совещании в профильном ведомстве медицинским работникам озвучили цифру 29 миллионов, которые вроде бы должны пойти на выплату зарплат по нашей отрасли. Насколько я знаю, из-за блокирования работы Киевсовета эти средства так и не поступили. К своей заработной плате мы получаем от города надбавки - у нас это 20% к начисленному заработку, а также оздоровительные путевки, отпускные и т.д. Эти вопросы и так решаются нелегко, а в условиях, когда заблокирована работа Киевсовета, - тем более. Сейчас как руководство профильного ведомства, так и главные врачи медицинских учреждений озабочены ситуацией. Многие медработников взяли на себя двойные обязанности из-за отпусков коллег - и при этом никто даже не знает, оценят ли его труд!"- отметил врач.