19 августа педагоги проведут митинг под стенами Киевсовета

Профсоюз работников Киева объявила о намерении провести манифестацию под стенами Киевского городского совета 19 августа с требованием выплаты муниципальных надбавок. Об этом сообщил председатель Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь во время пресс-конференции.

"Мы объявляем о намерении провести манифестацию под стенами Киевского городского совета 19 августа с требованием проведения заседания Киевсовета и выплаты 20% муниципальной надбавки всем работникам бюджетной сферы, в том числе учителям", - сообщил Яцунь.

По его словам, количество участников манифестации составит около 10 тысяч членов профсоюза, среди которых работники высших, общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждений, студенты. Яцунь также подчеркнул, что «педагогов Киева лишили 20-процентной муниципальной надбавки с 1 августа, а это значит, что каждый педагогический работник недополучает от 260 до 360 гривен в месяц».

При этом он добавил, что если вопрос с выплатами не решится в понедельник, профсоюз педагогов будет готовиться к страйку.

"Мы чрезвычайно толерантны, выносливые люди, но нашему терпению тоже может прийти конец. Мы будем адекватно решать вопросы в соответствии с действующим законодательством и законом о профсоюзах, где указано, что мы имеем право на активные действия, вплоть до забастовки», - сказал председатель профсоюза.