В Киеве для греко-католиков изменят маршрут автобуса

К патриаршему собору УГКЦ будет ездить автобус

С 16 августа в Киеве автобусный маршрут № 49 будет продлен от станции метро «Левобережная» до Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Автобусы отныне будут курсировать по такому маршруту: ул. Никольско-Слободская – ул. Луначарского – ул. Раисы Окипной – Русановская набережная – просп. Павла Тычины (до ул. Юрия Шумского) – Днепровская набережная – ул. Серафимовича – ул. Амвросия Бучмы – просп. Павла Тычины – ул. Березняковская – железнодорожная платформа «Левый берег» – ул. Березняковская – просп. Павла Тычины – ул. Амвросия Бучмы – ул. Серафимовича – Русановская набережная – ул. Раисы Окипной – ул. Луначарского – ул. Никольско-Слободская.

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Как сообщал УНИАН, в УГКЦ ожидают более 20 тысяч паломников на освящение Патриаршего собора Воскресения Христова и празднование 1025-летия Крещения Руси-Украины, которое состоится 17-18 августа в Киеве.