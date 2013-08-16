Депутаты Киевсовета: Под угрозой - муниципальные надбавки и строительство

На предстоящую сессию Киевсовета вынесены только вопросы, касающиеся социальных программ и бюджета города. В первую очередь это получение и распределение дополнительного финансирования из государственного бюджета. Об этом рассказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий Бондарь.

"Самый первый вопрос - это социальные надбавки учителям, врачам, малообеспеченным слоям населения. Ведь ставки по всей стране одинаковые, но стоимость жизни в Киеве выше, - отметил он. - Поэтому в позапрошлом году были введены такие надбавки, чтобы выровнять ситуацию. Еще 100 млн должны поступить на важные городские инфраструктурные проекты - это реконструкция Почтовой площади и строительство станции метро «Теремки». Предусмотрены также средства на подготовку города к зимнему периоду и финансирование социальной программы «Турбота» для поддержки малообеспеченных киевлян, которых более 300 тысяч. Те, кто срывал прошлое заседание, создали проблему не для власти, а для города, для обычных киевлян ", - подчеркнул депутат. - "Все эти вопросы должны были быть решены еще на сессии в июле, однако она была сорвана депутатами Верховной Рады от" Батькивщины "," Свободы "и" УДАРА ", - в то время, как в соответствии с действующим законодательством любой, даже парламентарий, - не имеет права вмешиваться в работу органа местного самоуправления».

Секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Павел Тесленко уверен, что подавляющее большинство киевлян поддерживает проведение сессии.

«Большинство людей, которые присутствовали на собрании профсоюзов - учителя, работники учреждений культуры и социальной защиты, а также медики - они удивлены и обеспокоены ситуацией вокруг блокирования работы Киевсовета, - отметил он. - Они видят, что власть хочет работать, но отдельные политики".