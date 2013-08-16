Эксперт: У оппозиции больше нет аргументов для блокады Киевсовета

Сессия Киевсокого городского совета в понедельник пройдет в рабочем порядке без попыток срыва со стороны нардепов от «Свободы», «Батькивщины» и «УДАРА».

Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко.

«Сессия состоится, потому что у оппозиции больше нет поводов блокировать работу Киевсовета. Суд признал легитимность нынешнего состава и принятых им решений до избрания нового Киевсовета. В повестку дня сессии 19 августа включено обращение депутатов горсовета к ВР по поводу назначения даты выборов в Киеве. Кстати, это будет уже третье такое обращение. Народным депутатам от оппозиции следовало бы поддержать в парламенте первые два, а не срывать сессию горсовета, где должны быть приняты важные решения по инфраструктурным и социальным вопросам». – отметил эксперт. – «На данный момент, аргументы оппозиции во время срыва сесси 11 июля, на мой взгляд являются не более, чем политическим пиаром, и не имеют под собой ни юридической, ни моральной основы».

Как заявил на днях лидер Киевсокго профсоюза работников бюджетной сферы, в понедельник под мэрию выйдет более 10 тысяч учителей, врачей, социальных работников, которые из-за срыва сессии горсовета не могут получить 20% муниципальную надбавку к зарплате. Они будут требовать от депутатов Верховной Рады от «Свободы», «Батькивщины» и «УДАРА» не препятствовать проведению сессии.