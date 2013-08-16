Станцию метро Олимпийская 18 августа закроют на один час

18 августа станция «Олимпийская» Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена будет закрыта для пассажиров на вход и выход с 18.30 до 19.30.

В этот период поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки, сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

Ограничение работы станции связано с проведением 18 августа на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Таврия» (Симферополь).

Вероятным является введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», если пассажиропоток после окончания матча будет превышать перевозочную возможность.

На Куреневско-Красноармейской линии метро с 20.30 до 23.00 будут предусмотрены дополнительные резервные поезда, которые будут подаваться на линию в случае увеличения пассажиропотока.