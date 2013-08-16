Эксперт: Блокада Киевсовета грозит оппозиции рейтинговыми потерями

Оппозиция сама не знает, как выйти из ситуации с блокированием Киевсовета, чтобы не потерять «лицо». Так прокомментировал заявления опозиционных нардепов о готовности сорвать очередную сессию политолог Кость Бондаренко.

«Оппозиция сама не знает, что сейчас делать, как выйти из ситуации с блокированием Киевсовета, чтобы не потерять «лицо». Аргументов у них больше не осталось – Высший окружной суд Киева признал легитимность нынешнего горсовета. Насколько я знаю, в повестку дня сессии внесено обращение депутатов Киевсовета к Верховной Раде с требованием назначить выборы в Киеве. То есть блокировать легитимный горсовет, который уже два раза обращался по поводу выборов в Киеве в ВР и собирается это сделать в третий раз, мягко говоря, абсурдно» - отметил эксперт.

«Вполне можно понять депутатов Верховной Рады от «Свободы», «Батькивщины» и «УДАРА» - политический, а соответственно, и медийный сезон в парламенте начнется только в сентябре. Так как эти силы находятся в оппозиции, их представители не могут себе позволить исчезнуть с телеэкранов на долгое время. Блокирование Киевсовета показалось им удачным поводом для пиара. Особенно для членов «Свободы», которые привыкли использовать силовые методы в политике. Но в этой игре необходимо использовать также интеллект и обширную законодательную базу. В результате, блокада Киевсовета принесла больше проблем оппозиции, чем пользы. Ведь из-за срыва сессии оказались под угрозой не только крупные инфраструктурные проекты, как станция метро «Теремки», но и муниципальные надбавки работникам бюджетной сферы. Пытаясь пропиариться, оппозиция создала серьезное социальное напряжение. Она настроила против себя десятки тысяч киевлян, которые учат, лечат, воспитывают наших детей. Они не простят народным депутатам срыв сессии горсовета. Ведь для нардепов – это площадка для пиара, а для бюджетников – минус 300 гривен к зарплате». – подчеркнул Кость Бондаренко.