Эксперты не верят в убыточность метро

Метрополитен просит вдвое поднять цену проезда, сетуя на убыточность предприятия из-за обслуживания большого количества льготных пассажиров, сообщает ICTV.

«На этот год мы из бюджета города должны получить за перевозку льготников 44 миллиона гривен. Мы сегодня получили 16 миллионов. И эти 16 миллионов ушло снова обратно в бюджет города Киева », - говорит начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир Федоренко.

Однако столичные власти не согласны с такой позицией и хотят знать, сколько точно льготников возит метро. Реальную картину должен показать электронный билет.

«С электронным средством платежа можно создать условия, когда количество проездов будет напрямую адекватной уменьшению стоимости проезда. Второе - учет льготника », - говорит заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк.

Первый шаг к внедрению электронного билета - это «Карточка киевлянина». Пока их получили льготники. В этом году карточкой планируют обеспечить всех желающих жителей столицы. Эксперимент показал, метрополитен минимум втрое завышал количество льготников.

«Из 82 тысяч льготников, которые имеют право ездить за счет городского бюджета, реально пользуются этой льготой только 24 тысячи. То есть сейчас за 24 тысячи пассажиров идет компенсация из бюджета города. Это экономия 70% бюджета», говорит директор КП «ГИОЦ» Валерий Мисань.

Сегодня жетон не имеет никакой защиты, а его покупка никак учитывается, что позволяет накручивать количество пассажиров.

«У нас контролируется продажа жетонов, контролируется проход, и у нас не было присвоение жетонов. У нас действует очень строгая система контроля за прохода по жетонам », - говорит начальник 1-й линии КП «Киевский метрополитен» Людмила Игнатьева.

Однако несмотря на жесткий контроль, прокуратура Киева направила в суд дело о присвоении более миллиона гривен работниками станции «Минская», которые забирали себе часть выручки. И это только на одной станции, а таких станций в Киеве больше 50.

Не верит в убыточность метрополитена и эксперт Богдан Аганин. Он приводит пример Москвы. После замены жетона на электронный билет, прибыль метрополитена выросла.

«То есть опыт Москвы показал, что расходы метрополитена снижаются, а прибыль возрастает на 20-30% от применения электронных билетов», - говорит эксперт по перевозкам Богдан Аганин.

Напомним, за первое полугодие 2013 года "Киевский метрополитен" получил 470,1 млн. грн доходов, а расходовал 647,7 млн гривен. Таким образом, убыток составил 177,6 млн гривен. Также 16 млн. грн столичная подземка получила бюджетных ассигнований за льготный проезд пассажиров из бюджета Киева и 50,6 млн грн из государственного бюджета.