Милиция задержала активистов, которые заняли зал Киевсовета (фото)

Милиция задержала четырех общественных активистов, которые сегодня днем заняли зал заседаний Киевсовета на Крещатике, 36 с целью привлечь внимание к “нелегитимности заседания”, запланированного на понедельник, 19 августа.

Фото из зала заседаний и комментарии относительно акции разместил на своей странице в Facebook один из участников этой акции Игорь Луценко.

Милиция задержала активистов

“Общественные активисты заняли зал заседаний Киевсовета. Привлекаем внимание к нелегитимности заседания. Соболев, Марченко, Чорновил, Герман”, - подписано под одним из фото.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, милиция несколько раз просила активистов прекратить нарушение правопорядка и добровольно покинуть зал, но те отказывались выполнить требования милиции. "Сейчас все четверо задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление милиции для составления админпротокола за неповиновение законным требованиям сотрудникам милиции, после чего они будут отпущены", - сообщили в ОСО.