Защитники сквера на Серафимовича надеются на решение горсовета

Решение скандального вопроса со строительством торгового центра в столичном районе Березняки зависит от сессии Киевсовета, которая состоится в понедельник 19 августа. Представители инициативной группы «За сквер на Серафимовича» рассчитывают на то, что на сессии будет отменено решение Киевсовета о передаче в аренду земельного участка по ул. Серафимовича, 6а фирме «Тельбин – Ива». Об этом СМИ заявила активистка инициативной группы Ирина Ковальчук.

«Этот участок – сплошная зеленая полоса между ул. Серафимовича и пр. Воссоединения. Он был выделен в аренду еще в 2002 году. До 2013 на этом участке ничего не строилось. А недавно все обнесли забором и поставили нас перед фактом, что здесь будет построен супермаркет», - рассказала Ковальчук.

По словам Ковальчук, земля в аренду была выделена тогда, когда учредителями «Тельбин–Ива» были депутаты от УДАРа, а затем перепродана на подставных лиц.

«Это не играет никакой роли. На момент оформления этого участка под застройку им владели люди, которые сейчас являются народными депутатами от УДАРа», - утверждает Ковальчук.

Владельцы, по словам представителя, просто выжидали удобного момента.

«Они понимали, что люди участок просто так не отдадут. Для этого им нужна была хорошая политическая платформа. Это же лакомый кусочек. Вот они дождались своего и теперь поставили забор», - продолжает Ковальчук.

Представители инициативной группы надеются на то, что киевская власть их услышит, и решение Киевсовета одиннадцатилетней давности будет отменено.

Известный адвокат Татьяна Монтян считает, что заседание горсовета 19 августа все-таки состоится, несмотря на все заявления представителей оппозицийонных фракций Верховной Рады о намерении блокировать.

«В законодательстве прописано, что полномочия депутатов прекращаются с началом полномочий нового созыва. Думаю, оппозиция для вида будет блокировать заседание, но ничего кроме клоунады не будет. Насколько мне известно, им объяснили - если будет что-то серьезней, то они останутся без своих киосков и землеотводов, все ведь в одной лодке. Особо умный «УДАР» уже получил землеотвод на Серафимовича. Так что воевать им всем не с руки – но электорат их не поймет, если они совсем не будут пытаться сорвать заседание» - подчеркнула адвокат.