Каждый десятый брак в Киеве в этом году заключали с иностранцами

988 браков из 9435 в этом году заключили с иностранцами

В первом полугодии этого года в Киеве заключили 9435 браков, из которых более чем каждый десятый - с иностранцами (988).

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргосреестра, пишет Украинская правда.

В 454 случаях украинцы женились с гражданами государств-членов СНГ, в 505 - с гражданами других государств. 29 браков иностранцы зарегистрировали между собой.

Чаще всего браки с иностранцами регистрируются в Центральном и Левобережном отделах регистрации актов гражданского состояния. В первом полугодии их там было зарегистрировано 369 и 137 соответственно.

Что же касается распределения браков по районам, то чаще всего молодожены женятся в Печерском (98) и Соломенском (75), немного меньше - в Шевченковском (57).