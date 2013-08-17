Батькивщина не пойдет на встречу с Поповым и Герегой из-за ареста активистов

Батькивщина говорит, что власть не расположена к диалогу

Представители партии «Батьківщина» отказались от встречи с председателем КГГА Александром Поповым и секретарем Киевсовета Галиной Герегой из-за ареста общественных активистов, которые заняли сессионный зал столичного совета в знак протеста против намерений провести сессию 19 августа.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

На встрече «оппозиция, в частности, планировала призвать власть отказаться от планов спровоцировать столкновения, использовав бюджетников города как живой щит», которых под страхом увольнения с работы собираются выгнать на митинги, чтобы легализовать незаконное заседание Киевсовета.

Однако сегодня стало очевидным, что власти не настроены на диалог с общественностью и вместо обсуждения вопроса дальнейшего будущего местного самоуправления в Киеве применяет репрессивные методы к небезразличным киевлянам», - считают в «Батьківщині».

В партии напомнили, что по надуманным основаниям на 5 суток были арестованы общественные активисты Егора Соболев и Игорь Луценко. Милицией также была задержана активистка и журналистка Татьяна Чорновил.

В связи с этим в «Батьківщині» считают неприемлемой запланированную на 17 августа встречу с руководством города.

В партии заявили, что вся полнота ответственности за возможные провокации и столкновения во время попыток провести нелегитимную внеочередную сессию Киевсовета будет лежать исключительно на городской власти.

Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимный. Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года и пытается предотвратить любые попытки власти провести сессию.