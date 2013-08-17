В УДАРе считают, что задержанием активистов власть «показывает свою силу»

УДАР требует освободить активистов

В партии «УДАР Виталия Кличко» считают задержание и административный арест столичных активистов Игоря Луценко и Егора Соболева актом запугивания и демонстрации силы со стороны власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии "УДАР Виталия Кличко".

«Арестом на 5 суток общественных активистов Егора Соболева и Игоря Луценко власть еще раз доказала свой страх активной позиции киевлян и граждан Украины в целом», - убежденны в "УДАРе".

В партии заметили, что «циничными действиями и игнорированием всех законов власть Януковича вызывает невосприятие и протест украинцев».

В партии "УДАР" отмечают, что задержание активистов не имеет ничего общего с законностью, а является актом запугивания и демонстрации силы властью с целью придушить любые проявления гражданской позиции людей.

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"Поэтому Егора Соболева и Игоря Луценко нужно немедленно освободить. А в Киеве должны состояться выборы мэра и депутатов Киевсовета, которые и будут принимать все легитимные решения в столице в интересах территориальной громады", - говорится в заявлении партии.

Как отметил заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук, «сегодня о своей позиции по поводу нелегитимности Киевсовета заявили общественные активисты и получили арест на 5 суток. По такой логике завтра можно пересажать большую часть граждан страны».

Он добавил, что власть готова на все, чтобы 19 августа провести сессию нелегитимного Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимный. Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года и пытается предотвратить любые попытки власти провести сессию.

16 августа пять общественных активистов, среди каких Луценко и Соболев, заняли зал заседаний Киевсовета на Крещатике, 36 с целью привлечь внимание к “нелегитимности заседания”, которое запланировано на понедельник, 19 августа.

Позже в милиции информировали, что активисты задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление милиции для составления админпротоколов.

Вечером стало известно, что Луценко и Соболев получили по 5 суток админареста.