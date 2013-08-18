В Киеве ночью горел магазин стройматериалов
10:50, 18 августа 2013Киев
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Причина возгорания устанавливаtтся
Пожар ликвидирован
Сегодня, в 01:33, в Соломенском районе столицы, на ул. Гарматной, в магазине, на открытой площадке для хранения строительных материалов, возник пожар.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вследствие пожара огнем уничтожены и повреждены строительные материалы и стеллажи. В 02:17 подразделениями ГСЧС Украины пожар был ликвидирован.
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Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и размеры материальных убытков - устанавливаются.
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