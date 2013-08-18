Под Киево-Печерской Лаврой состоялась акция в поддержку Pussy Riot

Годовщина приговора Pussy Riot

В годовщину вынесения приговора скандальной российской панк-группе Pussy Riot киевские активисты выступили с мирной акцией под Киево-Печерской Лаврой.

Как передает корреспондент УНИАН, в поддержку группы выступило около 20 киеских активистов. На акции также присутствовали правоохранительные органы, однако их вмешательство во время акции не понадобилось.

Киевляне выступили не только за освобождение рок-группы Pussy Riot из тюрьмы, но также и против поп-парадов и клерикальной юстиции.

«Позорный судебный приговор ознаменовал окончательную победу клериакальной юстиции в России. А теперь такой образ жизни стремятся навязать и нам... Мы призываем остановить клерикальную юстицию. Мы хотим жить без страха...», - заявили активисты.

Участники акции повторяли свои лозунги о том, что государство должно быть отдельно от церкви, а для человека не должно быть границ в виде религии или веры.

Акция длилась более получаса и имела спокойный, мирный характер.

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Как сообщал УНИАН, пять девушек, учатниц группы Pussy Riot в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс.

Полиция задержала трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы 17 августа прошлого года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд 10 октября изменил Самуцевич наказание на условный срок и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.