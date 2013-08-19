Вокруг КГГА две живых цепи: милиция и «спортсмены»

Киевсовет охраняют

Сегодня утром Киевский горсовет уже окружили две живых цепи: у входа расположилась милиция, за ней - металлические ограждения, возле которых сидят ребята характерной внешности, которых участники оппозиционных митингов называют «спортсменами», пишет Радио Свобода.

Все арки и проходы возле Киевсовета, задний вход в помещение также усиленно охраняются.

Как сообщал УНИАН, на сегодня запланировано заседание Киевсовета.

Оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, отработавший свой ​​5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным. Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года и пытается предотвратить любые попытки властей провести сессию.