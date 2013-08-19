Бюджетники под мэрией требуют выборов в Киеве

С утра понедельника под стенами столичной мэрии на призыв руководства Киевского городского совета профсоюзов собралось до 10 тысяч работников бюджетной сферы. Они требуют от депутатов горсовета проведения сессии, где должны быть выделены средства на выплату муниципальных надбавок учителям, медикам и социальным работникам, а от парламентариев - прекратить незаконное вмешательство в работу органа местного самоуправления.

«Работу Киевсовета блокируют отдельные депутаты Верховной Рады Украины от "Свободы", "Батькивщины" и "УДАРа" со своими помощниками. Каждый из этих депутатов получает зарплату в 20 тысяч гривен и более, отпускные и деньги на оздоровление - не менее 70 000, на оплату работы своих помощников - еще 18 тысяч гривен в месяц. Поэтому они никогда не поймут, что означает муниципальная надбавка 300 - 500 гривен к зарплатам 1500 - 2500 гривен работников бюджетной сферы, которые учат и воспитывают киевских детей, оказывают медицинскую и социальную помощь всем нуждающимся», - заявляет лидер киевских профсоюзов Валентин Мельник. - «Если Киевсовет будут блокировать и дальше, столичные учителя, врачи, медсестры и другие социальные работники будут вынуждены жить на зарплату без надбавок. Не будет выделены средства для завершения строительства станции метро "Теремки", транспортной развязки на Почтовой площади, на подготовку городского хозяйства к отопительному сезону и прочее. В свою очередь мы требуем от депутатов Киевсовета принимать и контролировать выполнение решений, необходимых для обеспечения регулярной выплаты надбавок к зарплатам бюджетникам, оказания помощи малообеспеченным, развития метрополитена и других видов коммунального транспорта и т.д. ».

Важно, что киевских бюджетников волнует не только размер их заработной платы. Одно из ключевых требований митинга к депутатам Киевсовета - обратиться в Верховную Раду с предложением принять решение о сроках проведения выборов Киевского городского головы и нового состава Киевсовета