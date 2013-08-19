Киевсовет будет просить назначить выборы в Киеве

Киевсовет сегодня обратится в парламент о назначении выборов в Киеве. Об этом говорится в проекте обращения депутатов горсовета, который должны утвердить сегодня на сессии, если ее снова не сорвут народные депутаты от «Свободы», «Батькивщины» и «УДАРа».

Как указано в обращении, несмотря на очевидность легитимности Киевского городского совета до момента избрания нового состава, вопрос выборов в Киеве слишком политизируется некоторыми политическими силами. Поэтому в интересах киевлян горсовет обращается в парламент с предложением определить срок проведения выборов в столице.

«С одной стороны существует определенная правовая коллизия, ведь статьей 141 Конституции Украины предусмотрено, что срок полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет. Однако никакими нормативными правовыми актами не установлен порядок или процедура прекращения полномочий городского совета. Но частью второй статьи 83 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» предусмотрено, что местный совет, избранный на внеочередных выборах, осуществляет свои полномочия до избрания нового состава совета на следующих очередных местных выборах в порядке, установленном Конституцией и законами Украины. То есть этот Киевсовет легитимен, пока не избран новый. Когда это произойдет, может определить только Верховная Рада. Требовать этого, блокируя горсовет, даже в столице, - абсолютно нет смысла», - прокомментировал ситуацию с назначением выборов в Киеве известный юрист Анатолий Москалюк.