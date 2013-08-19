Герега заявила, что Киевсовет будет работать до новых выборов

Герега надеется на результативность

Киевсовет VI созыва действует в правовом поле и будет работать до избрания нового депутатского состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в интервью журналистам перед началом заседания Киевсовета секретарь горсовета Галина Герега.

“Не Киевсовет назначает выборы, но Киевсовет отвечает за жизнедеятельность города. Назначать дату выборов — это задача парламента, задача Киевсовета — обеспечить функционирование и развитие столицы”, - сказала она.

Герега отметила, что секретариат Киевсовета получил тысячи обращений от бюджетных организаций, профсоюзов, общественных организаций города с требованием провести сессию.

По теме: Вокруг КГГА две живых цепи: милиция и «спортсмены»

“Сегодня под стены Киевсовета пришли тысячи врачей, учителей, работников социальной сферы. Эти люди хотят получить деньги, которые по праву заслуживают. Имеем ли мы право лишать их муниципальных надбавок в угоду отдельным политическим силам?” - отметила Герега.

Она напомнила, что в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета включены только 5 проектов решений, и все они имеют социально-экономическое направление.

Герега отметила, что уже не раз говорилось о проектах о перераспределении средств бюджета города, который должен обеспечить финансирование как выплат надбавок бюджетникам, так и продолжения строительства социальных объектов и развития городской инфраструктуры.

Кроме того, одним из проектов решения предусмотрено направить несколько обращений в Верховную Раду Украины. Одно из них касается назначения выборов Киевсовета и определения срока их проведения.

Также депутаты планируют направить обращение с просьбой срочно рассмотреть в парламенте вопросы об установлении границ города Киева и сохранении Беличанского леса, еще одно обращении — о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления в доходы бюджета Киева средств от налога на доходы физических лиц.

В отдельном обращении к ВР Киевсовет выступит с предложением дать оценку действиям народных депутатов и их помощников-консультантов во время участия в работе пленарных заседаний сессии Киевсовета, которые состоялись на протяжении 2012-2013 годов, и внести изменения в законы и другие нормативно-правовые акты, которые устанавливали бы полномочия народного депутата Украины, помощника-консультанта народного депутата и порядок их участия в работе сессий местных депутатов.

“Я очень надеюсь, что сегодняшнее пленарное заседание будет результативным, потому что от его проведения зависят судьбы сотен тысяч киевлян”, - сказала Герега.

Как сообщал УНИАН, 11 июля сессия Киевсовета фактически не состоялась. Тогда депутаты не смогли рассмотреть повестку дня в связи с блокированием трибуны оппозицией - представители оппозиционных партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заявляли, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

В оппозиции заявили о намерении блокировать назначенное на 19 августа заседание Киевсовета.