К Киевсовету подтянулся УДАР, на Крещатике уже больше трех тысяч людей
09:44, 19 августа 2013Киев
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Оппозиция - в полном составе
Оппозиция протестует против заседания
К представителям оппозиционных партий «Свобода» и «Батькивщина», которые возле здания КГГА выступают против проведения заседания Киевсовета, присоединилось около 100 активистов партии “УДАР”.
Как передает корреспондент УНИАН, общее количество людей на Крещатике возле Киевсовета увеличились приблизительно до 3,4-3,5 тыс.
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Заседание Киевсовета должно начаться в 10.00.
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