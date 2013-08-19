К Киевсовету подтянулся УДАР, на Крещатике уже больше трех тысяч людей

Оппозиция протестует против заседания

К представителям оппозиционных партий «Свобода» и «Батькивщина», которые возле здания КГГА выступают против проведения заседания Киевсовета, присоединилось около 100 активистов партии “УДАР”.

Как передает корреспондент УНИАН, общее количество людей на Крещатике возле Киевсовета увеличились приблизительно до 3,4-3,5 тыс.

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Заседание Киевсовета должно начаться в 10.00.