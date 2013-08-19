Большинство депутатов Киевсовета уже в сессионном зале

Большинство депутатов Киевского городского совета уже на своих местах в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, тестирование системы голосования, которое только что провела секретарь Киевсовета Галина Герега, обратившись к депутатам собраться в зале и провести пробную регистрацию, показало 72 зарегистрированные карточки депутатов городского совета.

При этом в холле Киевсовета находятся представители СМИ и телекамеры. Чтобы попасть сюда, журналисты проходят несколько кордонов милиции, где их пропуски сверяются со списками аккредитованных журналистов.

Сейчас председатель фракции БЮТ “Батькивщина” в Киевсовете Татьяна Мелихова вышла к журналистам в холл Киевсовета для общения. Остальные депутаты находятся на своих рабочих местах в сессионном зале, некоторые ходят по зданию Киевсовета в ожидании начала заседания.

Как сообщал УНИАН, 11 июля сессия Киевсовета фактически не состоялась. Тогда депутаты не смогли рассмотреть повестку дня из-за блокирования трибуны оппозицией - представители оппозиционных партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заявляли, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

В оппозиции заявили о намерении блокировать назначенное на 19 августа заседание Киевсовета.