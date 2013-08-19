Яценюк пытается попасть в Киевсовет через окно
С оппозиционерами
Фото Александра Аронца
Как сообщает Украинская правда, по состоянию на 9:50 в Киевсовете открыли окно, и депутаты пытаются через него пролезть.
Через окно пытаются Арсений Яценюк, Андрей Ильенко, Юрий Сиротюк, Сергей Каплин, Леонов и Ярема.
Стекло разбили.
После того, как через окно проникли депутаты, туда полезли беркутовцы.
Перед этим бойцы Беркута начали подходить ко входу в Киевсовет и зачищать вход в Киевсовет двумя рядами.
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Они оттеснили журналистов и нардепов УДАРа, которые стояли у входа и пытались зайти в помещение.
Как оказалось, Беркут начал подходить, поскольку нардеп Виталий Ярема попытался перелезть через забор. Один из выступающих из стороны бюджетников начал кричать, что его ударили ногой в лицо.
Сориентироваться, что происходит трудно, стычки начинаются у толпы бюджетников.