Фракция УДАРа заявляет, что ее кабинет в Киевсовете опечатали

В УДАРе думают, что власть боится активистов

Кабинет фракции УДАР в Киевсовете опечатали.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции УДАР в Киевсовете Андрей Странников.

«Сегодня утром наши работники, придя на работу, увидели, что кабинет опечатан. На бумажной ленте написана дата 18.08.2013 и стоит чья-то непонятная подпись. Попытка выяснения этого вопроса не дала результата», - рассказал Странников Тиждень.ua.

По его словам, «возможно после пятничного визита общественных активистов в Киевсовет теперь руководство города опасается, что другие активисты могут «скрываться» в нашем кабинете».

Как сообщал УНИАН, на сегодня запланировано заседание Киевсовета.

Оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, отработавший свой ​​5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным. Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года и пытается предотвратить любые попытки властей провести сессию.