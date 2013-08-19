Беркут не пускает оппозиционных депутатов Киевсовета на работу
Около 20 депутатов не могут зайти
Депутаты не могут пройти на работу / Фото: Наступ
Около 20 оппозиционных депутатов Киевсовета не пропускают в здание.
Как передает корреспондент УНИАН, при этом милиция не объясняет причины, почему депутатов не пропускают в Киевсовет.
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По информации депутата от партии «УДАР» Алексея Давыденко, который находится внутри здания, сегодня в 7.00 в Киевсовет пришло около 80 депутатов провластного большинства и 15 народных депутатов от Партии регионов.
По его словам, они заблокировали двери Киевсовета.
К входу в КГГА и Киевсовет подошел заместитель прокурора Киева Владимир Гоголь.
Киевсовет окружило спецподразделение «Беркут». Депутаты от «УДАРа» попытались прорваться через кордоны милиции, но их оттеснили молодые люди спортивного телосложения.