Беркут не пускает оппозиционных депутатов Киевсовета на работу

Депутаты не могут пройти на работу / Фото: Наступ

Около 20 оппозиционных депутатов Киевсовета не пропускают в здание.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом милиция не объясняет причины, почему депутатов не пропускают в Киевсовет.

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По информации депутата от партии «УДАР» Алексея Давыденко, который находится внутри здания, сегодня в 7.00 в Киевсовет пришло около 80 депутатов провластного большинства и 15 народных депутатов от Партии регионов.

По его словам, они заблокировали двери Киевсовета.

К входу в КГГА и Киевсовет подошел заместитель прокурора Киева Владимир Гоголь.

Киевсовет окружило спецподразделение «Беркут». Депутаты от «УДАРа» попытались прорваться через кордоны милиции, но их оттеснили молодые люди спортивного телосложения.