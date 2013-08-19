Герега открыла сессию Киевсовета и сразу закрыла заседание

Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла 12-ю сессию Киевсовета шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировались 79 депутатов Киевсовета.

Как отметила Герега, депутаты собрались сегодня для решения социально важных вопросов в срочном порядке, добавив, что в повестку дня внесены 5 проектов решений.

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Она также добавила, что повестка дня работы сессии не может дополняться другими проектами решений, поэтому предложила депутатам проголосовать за нее.

Депутаты единогласно утвердили предложенную повестку дня.

Согласно документу, депутаты рассмотрят сегодня проекты решений:

о внесении изменений в решение Киевского городского совета ”О Программе экономического и социального развития города Киева на 2013 год”;

о внесении изменений в решение Киевского городского совета ”О бюджете города Киева на 2013 год”;

о внесении изменений в решение Киевского городского совета ”Об образовании исполнительного органа Киевского городского совета и утверждении его структуры и общей численности”;

о внесении изменений в решение Киевского городского совета от ”Об образовании центров предоставления административных услуг в городе Киеве”; обращение Киевского городского совета к Верховной Раде Украины.

По первого вопросу повестки дня, касающегося внесения изменений в программу социально-экономического развития, начал докладывать заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

После рассмотрения депутатами всех пяти вопросов повестки дня Герега закрыла пленарное заседание ХІІ сессии Киевсовета.

В целом заседание продолжалось около 15 минут.

Герега поблагодарила депутатов за то, что они приняли участие в сегодняшнем заседании и пожелала хорошего отдыха тем, кто еще не успел сходить в отпуск.