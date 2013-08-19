В Киевсовете депутаты подрались с Беркутом

Фото Александра Аронца

На первом этаже Киевсовета произошла драка между народными депутатами и «Беркутом».

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как народный депутат от ВО “Свобода” Эдуард Леонов выбил окно на первом этаже здания, группа народных депутатов ворвалась внутрь.

«Беркут» пытался помешать народным депутатам попасть в здание, из-за чего возникло столкновение. Однако руководитель спецподразделения «Беркут» приказал подчиненным не трогать парламентариев.

Народные депутаты заблокированы на первом этаже здания Киевсовета.