Народные депутаты покинули Киевсовет через выбитое окно

Фото Александра Аронца

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, здание Киевсовета покинули Сергей Пашинский, Арсений Яценюк, Николай Княжицкий, Андрей Ильенко и другие.

Народные депутаты покинули Киевсовет самостоятельно без сопровождения бойцов “Беркута”.

В настоящее время акция оппозиции против проведения сессии Киевсовета продолжается. На Крещатике находится несколько тысяч протестующих. Они скандируют: “Выборы!”, “Банду прочь!”

Как сообщили УНИАН в киевской милиции, народные депутаты после того как попали в здание Киевсовета, попытались прорваться в сессионный зал, но бойцы “Беркута” помешали им.

Поэтому депутаты попытались затеять с работниками “Беркута” драку, в частности, пытались бить их по головам. После этого народные депутаты покинули здание Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, после того как народный депутат от ВО “Свобода” Эдуард Леонив выбил окно на первом этаже здания, группа народных депутатов ворвалась внутрь.

«Беркут» попытался помешать народным депутатам попасть в здание, из-за этого произошло столкновение. Однако руководитель спецподразделения «Беркут» приказал подчиненным не трогать парламентариев.

Народные депутаты были заблокированы на первом этаже здания Киевсовета.