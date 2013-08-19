Штат чиновников КГГА увеличили на 37 человек - до 1885

За решение проголосовали 79 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 79 депутатов.

Таким образом, численность штата КГГА будет составлять 1855 единиц.

Как объяснил, докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, 37 единиц переходят в структуру горгосадминистрации в связи с передачей городу функций по охране природной среды, которыми раньше занималось профильное министерство.