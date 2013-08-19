Попов объяснил, зачем под КГГА согнали «Беркут»

Попов назвал логическим решение усиленно охранять здание КГГА

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов назвал логическим решение усиленно охранять сегодня здание Киевсовета на время проведения сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после завершения заседания сессии Киевсовета, отвечая на вопрос, с какой целью к охране здания сегодня привлечено такое большое количество милиционеров и бойцов спецподразделения «Беркут».

“Это вопрос, который, я думаю, абсолютно логический. Ведь вы видели, какая активность сегодня на улице и разных политических направлений, и разных организаций общественных. Поэтому было принято решение управления внутренних дел обеспечить общественный порядок, не допустить никаких конфликтов”, - сказал Попов.

Он также констатировал, что правоохранители справились со своей задачей.

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Как сообщал УНИАН, сегодня секретарь Киевсовета Галина Герега провела заседание ХІІ сессии Киевсовета шестого созыва.

Заседание продлилось около 15 минут. На рассмотрение депутатов было вынесено 5 вопросов повестки дня, которые преимущественно касались решения социально-экономических проблем.

Против проведения сессии выступали оппозиционные партии, которые заявляют, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Активисты оппозиционных партий пикетировали здание Киевсовета, в то же время представители профсоюзов и работники бюджетных организаций проводили акцию в поддержку проведения сессии. В целом у здания было несколько тысяч человек.

Предыдущее заседание 11 июля не состоялось в связи с блокированием трибуны Киевсовета представителями оппозиции. В этот раз правоохранители не пустили оппозиционеров в сессионный зал.