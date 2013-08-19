Попов назвал сессию Киевсовета победой всех киевлян

Сессия Киевсовета, которую ранее заблокировали народные депутаты от «Свободы», «Батькивщины» и «УДАРА», состоялась в понедельник благодаря поддержке трех тысяч учителей, врачей и социальных работников Киева. Горсовет принял ряд важных решений, в частности, о выделении средств на выплату муниципальных надбавок работникам бюджетной сферы.

Также большинство депутатов Киевсовета приняло три обращения к Верховной Раде. Горсовет требует от парламента назначить дату проведения выборов в столице, рассмотреть законопроект о расширении бюджета Киева, а также спасти от вырубки Беличаский лес.

Подробнее о необходимости решений, принятых на сессии, рассказал на брифинге глава Киевской городской государственной администрации Александра Попов.

«Восстановление сессионной работы Киевсовета - это победа всех киевлян над деструктивными силами политики. Благодаря поддержке профсоюзов, общественных организаций и широких слоев населения Киевсовет снова продолжает выполнять свои обязанности перед киевлянами. Решения, принятые сегодня, позволят избежать негативных социальных последствий вынужденного перерыва в деятельности органа самоуправления. Ведь Киевсовет почти ежемесячно должен делать перераспределение бюджетных средств для обеспечения финансирования социальных программ, поддержания городского хозяйства в надлежащем состоянии, для реконструкции и строительства инфраструктуры», - отметил Попов.

В частности, по результатам сессии работники бюджетной сферы вновь будут дополнительно получать от 200 до 500 грн. ежемесячно, выделены средства на подготовку к новому учебному году школ и детсадов, а город в целом - к отопительному сезону. По словам столичного градоначальника, из-за вынужденного перерыва в работе Киевсовета было фактически потеряно полтора месяца подготовки к зиме, но при наличии средств потерянное время можно догнать. Кроме того, выделены деньги на погашение задолженности жилищных организаций перед ОАО «Киевэнерго», что позволит избежать массовых отключений горячей воды в жилом секторе.

Жизненно важным для многих киевлян стало принятие решения о направлении 20 млн. грн. на городскую программу «Здоровье киевлян» для приобретения медикаментов (инсулины, расходные материалы для гемодиализа и др.).

Благодаря внесению изменений в Программу социального и экономического развития Киева на 2013 год снята угроза срыва работ на многих важных для киевлян инфраструктурных объектах. Речь идет о реконструкции Почтовой площади, строительстве метро на Теремки и создании пешеходной зоны от парка Владимирская горка до Киево-Печерской лавры.