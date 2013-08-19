Свободовец услышал, как милиционерам приказали писать заявления на нардепов

Депутаты якобы избили милиционеров / Фото Александра Аронца

Возле Киевсовета во время митинга произошло небольшое столкновение.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, во время столкновения, которое произошло в конце акции протеста, проходили одновременно брифинги народных депутатов и представителей профсоюзов. Чтобы не допустить столкновений, представители милиции разъединили митингующих.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь киевской милиции Игорь Михалко, милиционеры действовали в рамках своих полномочий.

В то же время нардеп от Свободы Юрий Сиротюк утверждает, что он слышал, как милиционерам приказали писать заявления о якобы избиении их народными депутатами Украины.

По теме: Яценюк в Киевсовете увидел сценарий 2015

"Поступило указание по рации всем правоохранителям написать заявления о том, что их якобы избили оппозиционные депутаты и активисты", - распространяет слова нардепа пресс-служба Свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня была открыта очередная сессия Киевсовета. Оппозиция считает этот состав Киевсовета уже нелегитимным и требует назначить выборы в столице на осень этого года.

Перед сегодняшним заседания часть оппозиционных депутатов Киевсовета и Верховной Рады не смогли попасть в здание КГГА. После небольшой стычки с правоохранителями, депутаты попали в помещение через окно.