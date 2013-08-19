Герега говорит, что оппозицию за руку на заседание Киевсовета водить не будет

Герега удивлена​​, почему оппозиционеры не прошли

Секретарь Киевсовета Галина Герега утверждает, что все депутаты Киевсовета, которые хотели прийти на заседание сессии, имели возможность пройти в сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герега сказала журналистам после завершения пленарного заседания Киевсовета.

Комментируя вопросы представителей СМИ, почему не пропустили оппозицию на заседание, а также обвинения оппозиции в ее адрес в том, что именно она виновата в этом, Герега ответила: “Насколько я видела, оппозиционные депутаты тоже находились в зале. Почему они (те, кто не прошел, - УНИАН) не пришли на открытие сессии, мне непонятно”.

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По словам секретаря Киевсовета, все депутаты, кто хотел работать, кто хотел проголосовать за проекты, были в сессионном зале.

“Я видела оппозиционных депутатов задолго до начала пленарного заседания в сессионном зале. Они были. Почему они не пришли на открытие, непонятно. Я же не буду всех за руки водить. Все взрослые люди”, - сказала Герега.