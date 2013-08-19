Герега говорит, что оппозицию за руку на заседание Киевсовета водить не будет
Кто хотел работать, того пустили
Герега удивлена, почему оппозиционеры не прошли
Секретарь Киевсовета Галина Герега утверждает, что все депутаты Киевсовета, которые хотели прийти на заседание сессии, имели возможность пройти в сессионный зал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герега сказала журналистам после завершения пленарного заседания Киевсовета.
Комментируя вопросы представителей СМИ, почему не пропустили оппозицию на заседание, а также обвинения оппозиции в ее адрес в том, что именно она виновата в этом, Герега ответила: “Насколько я видела, оппозиционные депутаты тоже находились в зале. Почему они (те, кто не прошел, - УНИАН) не пришли на открытие сессии, мне непонятно”.
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По словам секретаря Киевсовета, все депутаты, кто хотел работать, кто хотел проголосовать за проекты, были в сессионном зале.
“Я видела оппозиционных депутатов задолго до начала пленарного заседания в сессионном зале. Они были. Почему они не пришли на открытие, непонятно. Я же не буду всех за руки водить. Все взрослые люди”, - сказала Герега.