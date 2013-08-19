Киевские бюджетники довольны, что им вернули надбавки

Работники бюджетной сферы столицы, собравшиеся на митинг под Киевсоветом, восприняли информацию о том, что горсовет принял решение о финансировании надбавки, очень позитивно. "Мы рады за надбавку, ведь она для нас очень важна, это 400, а кто на две ставки работает, то и 800 гривен. А молодые учителя вообще работают менее чем за тысячу гривен, поэтому для них надбавка очень важна", - сказала одна из учительниц.

"У меня двое маленьких детей, 5 и 10 лет. Моей надбавки как раз хватает на то, чтобы оплатить детский сад для ребенка, поэтому я очень в ней нуждаюсь", - добавила другая митингующая. "Нам детей кормить нечем, тут не до политических лозунгов о легитимности. Если будем жить по-вашему, то вообще жить не сможем", - сказал один из учителей. При этом митингующие подчеркнули, что они поддерживают требование о назначении даты выборов в Киеве, но до этого действующий Киевсовет должен продолжить работу, чтобы не страдали рядовые граждане.

Как сообщалось ранее, на сессии 19 августа, Киевский горсовет проголосовал за 20-процентную муниципальную надбавку к зарплатам бюджетникам - учителями, медикам, соцработникам и работникам культуры столицы. Также большинство депутатов Киевсовета приняло три обращения к Верховной Раде. Горсовет требует от парламента назначить дату проведения выборов в столице, рассмотреть законопроект о расширении бюджета Киева, а также спасти от вырубки Беличаский лес.