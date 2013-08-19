В МВД говорят, что это Яценюк с Ильенко били милиционеров

Депутаты прорвались через окно / Фото: А. Аронец

В столичной милиции заявили, что народные депутаты от оппозиции сегодня в здании Киевсовета избили милиционера.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, около 10.00 народные депутаты Украины Арсений Яценюк, Андрей Ильенко и Виталий Ярема пытались прорваться через милицейский кордон возле центрального входа в здание горсовета.

Разбив окно на первом этаже, с помощью своих помощников в здание попали народные депутаты Яценюк и Ильенко.

При этом оппозиционеры «совершили противоправные действия относительно одного из правоохранителей, затянули его в толпу и нанесли телесные повреждения. Остальные работники милиции, обеспечивавшие правопорядок в этом месте, вмешались в ситуацию и освободили свой коллегу», - сообщили в ОСО.

При этом в ведомстве отметили, что «действия оппозиционеров документируются с помощью фото- и видеофиксации».

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Кроме того, по данным милиции, возле Киевской горгосадминистрации сегодня утром собрались около 3 тысяч представителей профсоюзов столицы, которые выражали свою поддержку депутатам Киевсовета, собравшимся на сессию для решения социально-экономических вопросов.

Одновременно возле КГГА собрались почти 300 сторонников оппозиционных сил, которые считают нелегитимной деятельность Киевсовета, добавили в милиции.

Вместе с тем в пресс-службе ВО «Свобода» заявили, что милиционерам, которые в здании Киевсовета избили народных депутатов, дали указание писать заявления, что их якобы избили оппозиционеры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, большинство Киевсовета провело пленарное заседание, которое оппозиция считает нелегитимным в связи с завершением 2 июня с.г. пятилетнего срока полномочий столичного совета.

Народные депутаты от оппозиции пытались прорваться в Киевсовет, однако их не пустили правоохранители.

После того как народный депутат от ВО “Свобода” Эдуард Леонов выбил окно на первом этаже здания, группа народных депутатов проникла в здание.

Бойцы «Беркута» пытались помешать народным депутатам попасть в здание, в связи с чем произошло стычки. Однако руководитель спецподразделения «Беркут» приказал подчиненным не трогать парламентариев.

Народные депутаты были заблокированы на первом этаже в здании Киевсовета.

Позже в оппозиции заявили об избиении милиционерами нескольких народных депутатов.