В Киеве грабитель ранил милиционера

Задержанный ранее не имел конфликтов с законом

В Киеве во время задержания мужчины, который в течение одного дня ограбил две аптеки, сотрудник милиции получил ранение из пистолета.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в дежурную часть Дарницкого райуправления столичной милиции по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в аптеке совершено разбойное нападение.

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По словам 30-летней директора аптеки, в помещение заведения зашел неизвестный мужчина, в возрасте около 35 лет. Подойдя к кассе, он выхватил предмет, похожий на пистолет, и, угрожая, стал требовать деньги, предупредив, что в случае неповиновения применит оружие. Провизор отдала злоумышленнику 500 грн, после чего тот скрылся с места происшествия.

Менее чем через час в Днепровском районе он, также угрожая в аптеке оружием, забрал из кассы 300 грн.

Вскоре милиционеры заметили мужчину, по приметам похожего на нападавшего. Во время попытки задержания тот произвел несколько выстрелов в сторону стражей порядка, ранив одного из них.

Инспектор патрульной службы Днепровского района получил непроникающее огнестрельное ранение брюшной полости и был госпитализирован.

Задержанным оказался 34-летний житель Киева, который ранее не имел конфликтов с законом. Милиционеры изъяли у него пистолет и деньги.

Следственным отделом Днепровского райуправления ГУМВД Украины в г. Киеве это происшествие было внесено в Единый реестр досудебных расследований за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.