Прокуратура открыла два производства по событиям в Киевсовете

Прокуратура Шевченковского района столицы открыла два производства по заявлениям народных депутатов и милиционера относительно сегодняшних событий в Киевсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города, в прокуратуру обратились народные депутаты с заявлениями о противоправных действиях правоохранителей во время столкновений, которые произошли 19 августа под стенами столичной мэрии и непосредственно в ее здании.

Сведения, изложенные в заявлениях депутатов относительно превышения милиционерами своих служебных полномочий, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Еще одно уголовное производство начато по заявлению работника милиции относительно причинения ему телесных повреждений со стороны народных депутатов во время сегодняшних событий возле мэрии.

По этому факту прокуратурой начато досудебное расследование по ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины «Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей по охране общественного порядка».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, большинство Киевсовета провело пленарное заседание, которое оппозиция считает нелегитимным в связи с завершением 2 июня с.г. пятилетнего срока полномочий столичного совета.

Народные депутаты от оппозиции пытались прорваться в Киевсовет, однако их не пропустили правоохранители.

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После того как народный депутат от ВО “Свобода” Эдуард Леонов выбил окно на первом этаже здания, группа народных депутатов проникла в здание.

Бойцы «Беркута» пытались помешать народным депутатам попасть в здание, возникло столкновение.

Народные депутаты были заблокированы на первом этаже здания Киевсовета.

Позднее в оппозиции заявили об избиении милиционерами нескольких народных депутатов.

В свою очередь в столичном главке заявили, что народные депутаты от оппозиции сегодня в здании Киевсовета избили милиционера.