Штурм КГГА: Милиция открыла производство по факту повреждения депутатами имущества

Фото: сайт КГГА

Столичная милиция открыла уголовное производство по факту повреждения имущества активистами и депутатами, которые пытались сегодня утром прорваться в здание КГГА на заседание Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, разбив стекло окна на первом этаже здания, несколько народных депутатов проникли в один из кабинетов КГГА и повредили мебель и аппаратуру.

"Информация о событиях была внесена в Единый реестр досудебных расследований. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства и лица, причастные к инциденту", - отмечается в сообщении ОСО.

Кроме этого, в милиции заметили, что по приказу руководителя столичного главка милиции будет проведена служебная проверка для предоставления правовой оценки действий отдельных правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, большинство Киевсовета провело пленарное заседание, которое оппозиция считает нелегитимным в связи с завершением 2 июня пятилетнего срока полномочий столичного совета.

Народные депутаты от оппозиции пытались прорваться в Киевсовет, однако их не пропустили правоохранители.

После того, как народный депутат от ВО “Свобода” Эдуард Леонов выбил окно на первом этаже здания, группа народных депутатов ворвалась внутрь. Бойцы «Беркута» пытались помешать народным депутатам, возникло столкновение.

Народные депутаты были заблокированы на первом этаже здания Киевсовета.

Позже в оппозиции заявили об избиении милиционерами нескольких народных депутатов.

В столичном главке заявили, что народные депутаты от оппозиции в здании Киевсовета избили милиционера.