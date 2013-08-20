СМИ: В Киеве хотят перестроить старейший квартал Крещатика

Киевский Центральный гастроном ждет судьба киевского ЦУМа

Здание старейшего на Крещатике гастронома и весь квартал между улицами Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко могут масштабно перестроить.

Сейчас застройщики ЦГ завершают разработку проекта и планируют начать строительство с сохранением наружных стен, в 2014 году, пишет Сегодня.

По мнению собственников, строение уже не соответствует масштабу застройки Крещатика и Богдана Хмельницкого и не отвечает уровню углового здания.

«Проектом реставрации предусмотрено увеличение объема и высоты здания Центрального гастронома до 12 этажей, но не выше соседнего ЦУМа. Строительство будет идти в две очереди. Первая — возведение подземного паркинга (сейчас с местом для стоянки авто в центре просто беда) и семи этажей. Вместе с ЦУМом, реконструкция которого проводится сейчас, новое здание гастронома создаст «симметричные ворота», которые будут начинать улицу Богдана Хмельницкого. Фасады трехэтажного здания будут полностью сохранены и реконструированы. Вторая очередь строительства и реконструкции (по проекту, это еще пять этажей) начнется после разработки и утверждения комплексной реконструкции всего квартала — от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко — по концепции, которую разрабатывает архитекторЛариса Скорик. Скорей всего, это будет лишь после 2017 года», — рассказал директор компании-застройщика Владимир Прокопенко.

«Все нужно делать комплексно, поквартально, а не вставлять новые «зубы» в старую настройку. Что касается квартала от Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко, то идея провести там реконструкцию появилась еще в 1975 году. Это ведь настоящий шанхай! Но поскольку там приватизировали все, вплоть до киосков в несколько квадратных метров, то сделать реконструкцию невероятно сложно» — заявляет сама автор концепции реконструкции Лариса Скорик.

Общественники Киева уже отреагировали на такие плані по изменению лица Києва.

«Неужели этот безпредел начнется на Крещатике? Тогда каждую застройку власти придется охранять, как вчера Киевсовет, или штурмовать, как недавно Гостиный двор.... Квартал между Хмельницкого и Шевченко - старейший аутентичный квартал Крещатика», - возмутился у себя на Facebook депутат Александр Бригинец.