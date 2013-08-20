В Киеве до 2017 года может появится новая ветка метро

В Киеве появится частное метро

Уже через три года все Теремки будут охвачены метро. В ноябре здесь откроется одноименная станция, а следом за ней от «Ипподрома» планируют строить целое ответвление «синей» ветки в сторону аэропорта «Киев».

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Возводиться метро будет впервые для Киева за деньги инвестора. Таким образом он улучшает инфраструктуру и делает привлекательнее строящийся на 55 тыс. человек микрорайон Теремки-3, сообщают Вести.

Предпроект нового ответвления «синей» ветки метро уже готов, поэтому власти и обещают, что подземку построят уже до 2017 года.

«Инвестор, который строит новый микрорайон Теремки-3, крупнейший ТРЦ «Республика» и автовокзал рядом с Одесской площадью, оплатил предпроектные работы по продлению ветки метро. Сегодня эти работы уже выполнены. Проект реализуют в следующие три года», — сказал глава Голосеевского района Юрий Куренной.

Как рассказали в «Укрметротоннельпроекте», технико-экономический расчет уже сделан. «Скорее всего, это будет наземное метро, как на Левом берегу. Оно обойдется инвестору гораздо дешевле, чем подземное. Скажем, если такой же по длине участок от «Выставочного центра» до Теремков обошелся в 1,8 млрд грн, то этот наземный может быть примерно в два раза дешевле», — сказал главный инженер Сергей Крашнев.

По словам Крашнева, ответвление планируют строить от станции «Ипподром»: «Линия будет уходить в сторону аэропорта «Киев» по разделительной полосе Кольцевой дороги (сейчас на этом месте — зеленые островки. — Авт.). На ней будет две остановки. Первая — станция метро «Автовокзал «Теремки», а вторая — «Улица «Крейсера «Аврора». Правда, это только рабочие названия». К слову, новый участок подземки станет технической новинкой для Киева. На станции метро «Ипподром» при прибытии поезда нужно будет следить за информационным табло, которое покажет, куда идет тот или иной поезд — один поедет в сторону ст. м. «Теремки», а другой — на «Автовокзал «Теремки». «Вправо будет уходить каждый второй или каждый третий состав — в зависимости от того, какая линия будет более загруженной. В мире это известный опыт. В Москве, например, есть такая станция», — рассказал Сергей Крашнев.

Правда, несмотря на амбициозные планы инвестора, в КГГА боятся, что он так и не доведет задуманную стройку до конца.

«Нельзя сравнивать 40 млн грн, которые инвестор вложил в строительство автовокзала на Теремках, с миллиардом, который предстоит вложить в метро. Идея, безусловно, отличная! И Киев готов стать партнером инвестору, но мне трудно сказать, какие условия предлагаются взамен. Рецепта у нас еще нет», — сказал замглавы КГГА Михаил Костюк.

У инвестора же обещают уже через пару дней озвучить свои варианты сотрудничества. При этом автовокзал на Теремках они обещают открыть уже в ноябре.