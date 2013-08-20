Батькивщина обжаловала решение суда, которым Киевсовет признан легитимным

Решение о продлении полномочий Киевсовета обжаловали

Постановление Окружного административного суда города Киева от 9 августа этого года, которым продлены полномочия Киевского городского совета и его депутатов на 2 года, обжаловано. В настоящее время в Киевский апелляционный административный суд поданы апелляционные жалобы от Киевской городской парторганизации «Батькивщина» и ряда других лиц, сообщили УНИАН в пресс-службе столичной организации партии.

«В соответствии со ст. 254 Кодекса административного судопроизводства Украины, постановление о легитимности Киевсовета, вынесенное по иску депутата Киевсовета Юрия Дмитрука, не вступит в силу до окончания рассмотрения всех апелляций, - заявляют в пресс-службе. - Апелляционные жалобы уже официально зарегистрированы, сейчас дело готовится к направлению в Киевский апелляционный административный суд».

В апелляционной жалобе «Батькивщина» отмечает большое количество грубых нарушений действующего законодательства. В частности, утверждает, что суд вообще не имел права принимать иск к рассмотрению, поскольку депутат Дмитрук не имел права требовать проверки полномочий всех своих коллег. Кроме того, рассмотрение дела состоялось со значительными нарушениями норм действующего законодательства: исковое заявление Дмитрука не было распределено случайным образом, как того требует законодательство; суд признал полномочной до 2015 г. именно Галину Герегу, полномочия которой зависят от воли большинства Киевсовета; решение суда содержит внутренние противоречия - судом цитируются вырванные из контекста нормы закона, из которых делаются взаимоисключающие выводы, и тому подобное.

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«В данном случае, апеллировать на правильность и законность работы Киевского городского совета и и.о. городского головы, цитируя решение Окружного админсуда по иску Дмитрука, как это делают представители столичной власти, не только некорректно, но и неразумно» - заявляют в киевской «Батькивщине».