В КГГА рассказали, как будут праздновать Дни Флага и Независимости

У Попова рассказали, как будет праздновать Киев

23 августа в столице отметят День Государственного Флага Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, о мероприятиях праздничной программы сообщила директор Департамента общественных коммуникаций Марина Хонда на расширенном аппаратном совещании КГГА.

Так, с 20 до 23 августа на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» пройдет ежегодная общегосударственная выставочная акция «Красочная Украина». Киевская экспозиция будет представлена в центральном, 7-м павильоне «Экспоцентра Украины». Достижения города представят 22 лучших киевских промышленных предприятия и учреждения.

21 августа в Колонном зале КГГА состоится торжественная церемония вручения наград работникам предприятий, учреждений и организаций столицы по случаю 22-й годовщины Независимости Украины.

23 августа в 10.00 у административного здания Киевсовета состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины. В этот же день поднимут желто-синий стяг и в каждом районе города. Также состоится торжественное вручение паспортов граждан Украины шестнадцатилетним киевлянам, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте и искусстве, и показательное выступление специального батальона Почетного караула Внутренних войск МВД Украины.

Кроме того, после завершения официальных торжеств на Крещатике начнется общегородское мероприятие «Символы Родины руками ребенка».

В Киеве 24 августа по случаю 22-й годовщины Независимости Украины состоится много праздничных мероприятий.

День Независимости, 24 августа, начнется с церемонии торжественного возложения цветов руководителями государства и города к памятникам выдающимся деятелям украинского создания государства: Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому, а в 10.00 возле памятника Владимиру Великому состоится молитва за Украину.

По случаю праздника откроется ежегодная городская выставка цветов «Мир детской мечты» на территории Печерского ландшафтного парка. Экспозиция продлится до 15 сентября.

24 августа в столице пройдет карнавальное действо «Парад вышиванок 2013» при участии делегаций из 20 областей Украины. В рамках мероприятия состоится парад 20 возов с «Чудо-птицами» размером 3х4 метры в сопровождении творческих коллективов, которые пройдут от «Художественного арсенала» к Майдану Незалежности, где в 15.00 стартует концертно-конкурсная программа. После этого колонна пройдет от Майдана Незалежности к Софийской площади, где разместится экспозиция птиц (до 31 августа 2013 года).

Кроме того, на Крещатике (на тротуарной части от станции метро «Крещатик» в направлении Майдана Незалежности) начнется Всеукраинский фестиваль мороженого при участии ведущих отечественных торговых марок производителей мороженого. В программе: представления, развлекательные программы при участии коллективов художественной самодеятельности, фотовыставки, викторины и конкурсы, работа аниматоров в костюмах и на ходулях со звуковым сопровождением, раздача мороженого и надувных шариков и пр.

В 14.00 для зрителей и спортсменов запланирована насыщенная шоу-программа с привлечением артистов из Украины, России, Словении в рамках финала Украинской Стритбольной Лиги 3х3. Также среди приглашенных гостей – известные спортсмены, экс-игроки национальной сборной Украины разных лет.

Также 24 августа состоится финал Чемпионата Украины по баскетбола 3х3, который второй год подряд организует Федерация баскетбола Украины. В финальной части соревнований будут принимать участие лучшие спортсмены из разных городов страны. Кроме того, вместе с соревнованиями профессиональных спортсменов, попробовать свои силы смогут также рядовые киевляне и гости города в конкурсах для зрителей. Зрелищное спортивное действо пройдет на 10 площадках одновременно. Баскетбольные площадки спортивных организаций будут размещены на ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до ул. Прорезной.

В программе празднования Дня Независимости Украины - также спортивный автомобильный праздник Киевского городского автомотоклуба. От Майдана Незалежности до Европейской площади с самого утра и почти до торжественного салюта по главной улице страны будут ездить разные спортивные автомобили, байки и карты. Будет много громкой музыки, конкурсов и других развлечений.

В рамках Всеукраинских семейных игр на Крещатике состоятся показательные выступления гимнастов, выступления футбольных фристайлерев, будут показаны цирковые номера.

Также каждый желающий независимо от возраста сможет принять участие в III Киевском спортивном фестивале «Веселые старты на роликах». В его рамках зрителей ожидают мастер-классы, спортивные эстафеты и игры. Организаторы обещают бесплатный прокат роликов.

На ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до ст. метро «Крещатик» состоится информационная акция с презентацией киевлянам и гостям столицы лучших образцов украинской литературы и современной книжной продукции. Акция включает выставку новинок отечественного книгоиздания, автограф-сессии украинских писателей и поэтические чтения.

Кроме того, на Европейской площади состоится праздничный митинг-концерт, посвященный Дню Независимости Украины.

Завершится празднование 22-й годовщины Независимости Украины вечерним концертом на Майдане Незалежности при участии: Наталии Могилевской, Таисии Повалий, Александра Пономарева, Златы Огневич, Светланы Лободы, Верки Сердючки, Мили Нитич, Антонины Матвиенко, Потапа и Насти Каменских, Время и Стекло, Тины Кароль, Марии Яремчук, Олега Скрипки и других.

Завершит праздник красочный фейерверк в 22.00.