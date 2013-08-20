В Киеве люди Попова, Януковича, Азарова и Пшонки сыграют в футбол

Попов рассказал о новойй креативной идее

В Киеве состоится мини-турнир по футболу между командами горгосадминистрации, Администрации Президента, Кабинета министров и Генеральной прокуратуры, посвященный 22-й годовщине Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенного совещания в КГГА председатель горгосадминистрации Александр Попов.

“Хочу сообщить о еще одном событии, спортивном, на мой взгляд, креативном даже: в этом году мы реализуем инициативу — несколько футбольных команд договорились провести мини-турнир по футболу. Он сегодня начнется. Турнир посвящен Дню Независимости Украины. В турнире будут принимать участие команды: Администрации Президента, Кабинета Министров, Киевской городской госадминистрации, Генпрокуратуры”, - сообщил Попов.

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Он пригласил всех присутствующих на совещании на 20.00 в Гидропарк, где и будет проходить первый матч в рамках этого турнира.

Попов уточнил, что мероприятие состоится на территории новой базы пляжного футбола.