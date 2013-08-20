В столице сегодня горели 10 мусорников

Мусорные пожары несут опасность / Фото: ГСЧС

За последние сутки в Киеве произошло 10 пожаров мусорников, общая площадь загораний мусора составляет 2208 кв. м. Об этом УИНАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

"За последние сутки пожарно-спасательной службе г. Киева пришлось выезжать на тушение пожаров мусорников 10 раз. Деснянский, Голосеевский, Соломенский, Дарницкий, Святошинский, Оболонский и Днепровский районы отметились возгоранием мусора. Общая площадь возгораний мусора составила 2208 кв. м", - говорится в сообщении.

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В частности, по информации ведомства, в Деснянском районе города на открытой территории горел строительный мусор на площади 2 га. "Сообщение о загорании поступило 19 августа в 22:20. Девять часов пожарно-спасательные подразделения боролись с огненной стихией, прежде чем полностью потушить пожар. В 07:21 было передано о ликвидации загорания", - отметили в пресс-службе.

Также пожарники предупреждают, что из-за огня от мусорника могут загореться автомобили, припаркованные рядом, гаражи или даже здания. "19 августа в 03:00 во дворе 5-этажного жилого дома по проспекту Победы, 45, в пластиковом контейнере горел мусор. Огонь перебросился на 2 гаража – металлический и кирпичный. Пожар был ликвидирован уже через 20 минут пожарно-спасательными подразделениями. В результате пожара повреждено лакокрасочное покрытие краски металлического гаража, личные вещи, сгорело и разобрано 5 кв. м деревянных конструкций кровли кирпичного гаража", - сообщили в ведомстве.

Поэтому Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве обращается к гражданам и напоминает, что нельзя выбрасывать мусор где угодно, оставлять горы отходов после отдыха на природе, ведь даже обычный окурок, который попадает в такую мусорную кучу, может привести к воспламенению и распространению огня.