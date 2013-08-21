Суд огласил приговор директору Киевского дворца детей и юношества

Дворец детей и юношества / Фото: mapia.ua

Подольский районный суд Киева огласил приговор руководителю Киевского дворца детей и юношества, который был разоблачен во время получения взятки в сумме почти 40 тыс. грн за предоставление в аренду помещения заведения культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района города Киева, в ходе досудебного расследования руководитель дворца полностью сознался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) и согласился на заключение соглашения о признании виновности.

Суд утвердил соглашение, признал должностное лицо виновным по статье обвинения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

Кроме того, суд лишил осужденного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение года.

Руководитель дворца детей и юношества был изобличен в марте текущего года работниками прокуратуры Подольского района и милиции.