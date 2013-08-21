Противопожарная сигнализация исправна лишь в 11% учебных заведений Киева

Учебные заведения не совсем готовы к новому году

Работающая противопожарная сигнализация имеется лишь в 11% учебных заведений Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, это сообщил сегодня во время доклада на заседании в КГГА начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Андрей Куценко.

По его информации, 416 зданий учебных заведений, а это 44% от общей численности, вообще не оборудованы автоматической противопожарной сигнализацией. В 454 зданиях существующие системы автоматики не работают и не обслуживаются.

Куценко также сообщил, что в этом году на установление и техническое обслуживание противопожарной сигнализации бюджетами районов выделено для учебных заведений 8,4 тыс. грн.

По его данным, по сравнению с прошлым годом сумма средств, выделенных из районных бюджетов на все противопожарные меры, уменьшилась на 70%.

По словам Куценко, в целом на выполнение в этом году противопожарных мероприятий во всех районах было предусмотрено около 5 млн грн.

“Но по состоянию на август использовано лишь 1 млн 64 тыс. грн, в том числе 43 тыс. грн - на закупку огнетушителей; 8,4 тыс. грн - на противопожарную сигнализацию; 105 тыс. грн - на защиту деревянных конструкций от возможного возгорания. При этом не выделено, например, 864 тыс. грн на замену электрооборудования”, - отметил он.

Куценко обратил внимание, что в 220 учреждениях сферы образования стены на пути эвакуации отделаны горючими материалами, в 321 учреждении на окнах помещений, где находятся дети, установлены глухие металлические решетки.

“При этом замечу, что на 23 объектах с постоянным или временным пребыванием детей внутренний пожарный водогон находится в нерабочем состоянии”, - прибавил Куценко.

Он также сообщил, что в последнее время наблюдается тенденция установления на входах-выходах в учебных заведениях турникетов, что значительно уменьшает пропускную способность путей эвакуации.

“Это грубое нарушение правил противопожарной безопасности. Напомню, что наличие подобных нарушений является основанием для принятия мер пресечений - запрещения эксплуатации помещений”, - отметил Куценко.

Председатель КГГ Александр Попов после этого доклада назвал ситуацию с оборудованием школ противопожарной автоматикой “серьезным сигналом”.

“К сожалению, если посчитать расходы, какие нужны для того, чтобы решить этот вопрос, это будет очень серьезный ресурс. Но нужно этот вопрос решать”, - заявил он.

Попов поручил Департаменту образования КГГА в кратчайшие сроки определить пути решения проблемы, исходя из наиболее актуальных вопросов, и посчитать необходимые расходы.

По его словам, немедленно нужно начать решение этого вопроса, но с тех объектов, которые наиболее опасны, и продолжить эту работу в следующих годах.