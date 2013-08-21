Коммунальщики Киева внедряют использование альтернативных источников энергии

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Использование альтернативных источников энергии в коммунальном хозяйстве сокращает бюджетные затраты на энергоносители и ремонт теплосетей. Кроме того, это повышает качество теплоснабжения и улучшает экологическую обстановку, рассказал директор КП "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева" Анатолий Козленко, комментируя первые результаты выполнения "Городского энергетического плана до 2016 года".

Об этом сообщает ТСН.

"Мы уже установили тепловые насосы в школе №18 в Оболонском районе и отключили ее от центрального тепло- и горячего водоснабжения. Теперь здесь теплоснабжение регулируется в зависимости от погоды, налажено автономное обеспечение горячей водой. Школе больше не нужно платить за тепло, поэтому затраты на энергоносители уменьшились в 4 раза. Учитывая такой экономический эффект, председатель КГГА Александр Попов поставил перед нами задачу распространить этот опыт. Мы уже разработали проекты для установки тепловых насосов в 15 учебных заведениях", - рассказывает Анатолий Козленко.

По его словам, городская власть сейчас работает над еще одним проектом – в Оболонском районе будет построена котельная, работающая на отходах древесины.

"В лесопарковых зонах Киеве ежегодно образуется до 160 тонн таких отходов, сейчас они создают экологические проблемы. Когда мы начнем их сжигать в специальной установке, это даст тепло с себестоимостью в два раза ниже, чем в среднем по городу. К этой котельной будут подключены 43 объекта, в том числе 25 многоквартирных жилых домов" - рассказывает Козленко.

Для Киева актуально также развитие солнечной энергетики, поскольку Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусмотрено частичное замещение традиционных видов топлива энергоносителями, получаемыми из восстановимых источников.

"Есть стереотип, что использование энергии солнца слишком затратное. Но технологии развиваются - за последние 5 лет стоимость солнечной электропанели упала почти в 7 раз. Так что и в этом направлении у нас есть хорошие перспективы для выполнения поручений Президента Украины относительно обеспечения энергетической независимости", - уверен Козленко.