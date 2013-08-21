Киевской "Типичной бабушке" открутили обе ноги

Типичная бабушка без ног / Фото: Олег Терещенко

Вандалы изувечили "Типичную бабушку" из парка Шевченко, открутив ей обе ноги, сообщает ресурс vgorode.ua.

Правой конечности бабушка лишилась еще на прошлой неделе, а сейчас потеряла и и левую.Однако автор скульптуры - Анна Киселева - обещает починить бабушку в течение нескольких дней.

"Ноги-импланты сохранились, поэтому работы в принципе немного, - рассказывает Киселева. - Инвалидом бабушка пробудет недолго - на днях верну старушке здоровье!".

Напомним, вчера стало известно, что в Киеве была частично разрушена скульптура мультипликационного героя "Ежика в тумане".