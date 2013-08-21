Киевской "Типичной бабушке" открутили обе ноги
16:20, 21 августа 2013Киев
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Вандалы надругались над еще одной скульптурой
Типичная бабушка без ног / Фото: Олег Терещенко
Вандалы изувечили "Типичную бабушку" из парка Шевченко, открутив ей обе ноги, сообщает ресурс vgorode.ua.
Правой конечности бабушка лишилась еще на прошлой неделе, а сейчас потеряла и и левую.Однако автор скульптуры - Анна Киселева - обещает починить бабушку в течение нескольких дней.
"Ноги-импланты сохранились, поэтому работы в принципе немного, - рассказывает Киселева. - Инвалидом бабушка пробудет недолго - на днях верну старушке здоровье!".
Напомним, вчера стало известно, что в Киеве была частично разрушена скульптура мультипликационного героя "Ежика в тумане".
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