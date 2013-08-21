Бригинец заявил о похищении милицией троих активистов

Трех активистов политической инициативы «Воля» - Егора Соболева, Игоря Луценко и Алексея Германа - подверженных административному аресту на 5 суток за проникновение в зал заседаний Киевсовета 16 августа, до сих пор из-под стражи не выпустили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от “Батькивщины” Алексей Бригинец после посещения спецприемника для содержания лиц, подверженных административному аресту, ГУ МВД Украины в г. Киеве.

По словам Бригинца, работники спецприемника объяснили ему и народным депутатам Виталию Яреме и Павлу Петренко, что юридически активисты были освобождены сегодня около 15.00.

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Ссылаясь на полученную информацию, Бригинец отметил, что «процесс освобождения был таким: их посадили в милицейскую машину и повезли в Шевченковский райотдел милиции». По словам депутата, он и его коллеги звонили в райуправление, где им сообщили, что активистов там нет.

“Таким образом, что с ними происходит, неизвестно. Моя версия такова, что это похищение активистов с помощью милиции и при участии самой милиции. Иначе, если бы они были свободны, они уже позвонили бы своим родным, знакомым, а поскольку такого звонка не было, это значит, что их заключение продолжается”, - отметил Бригинец.

В свою очередь, народный депутат Петренко подчеркнул, что согласно действующему законодательству лицо, которое было подвержено админаресту, должно быть освобождено тотчас после окончания срока заключения.

“Милиционеры и сотрудники этого учреждения (спецприемника - УНИАН) совершили уголовные преступления, потому что они являются соучастниками фактического похищения и лишения свободы этих трех активистов. Они превысили служебные полномочия и незаконно удерживают под стражей граждан Украины. По версии того старшины, который на месте находится за старшего, активистов повезли в Шевченковское райуправление для дачи каких-то объяснений. Фактически, если закончился административный арест, никаких санкций к ним быть не может. Поэтому это является очередной попыткой давления на них и попыткой выбивания из них каких-то показаний”, - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, 16 августа пять общественных активистов заняли зал заседаний Киевсовета на Крещатике, 36 с целью привлечь внимание к “нелегитимности заседания”, запланированного на 19 августа.

Позже в милиции сообщили, что активисты задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление милиции для составления админпротоколов.

Вечером стало известно, что активисты получили по 5 суток админареста.

Оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным. Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года и пытается предотвратить любые попытки власти провести сессию.