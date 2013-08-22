В Киеве ограничат автомобильное движение 23 и 24 августа (список улиц)

В связи с празднованием в столице 23 августа Дня Государственного Флага и 24 августа - 22-й годовщин Независимости Украины в центре города будет ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, завтра на время церемонии поднятия Государственного Флага Украины возле здания КГГА с 9.00 до 11.00 будет запрещен проезд автомобилей по улице Крещатик (от улицы Институтской до Б.Хмельницкого).

Улица Крещатик от Бессарабской до Европейской площади также будет закрыта для движения транспорта с 22.00 23 августа до 22.00 25 августа.

Кроме того, 24 августа во время церемонии возложения цветов возможно временное ограничение движения автомобилей неподалеку от подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и Владимиру Великому.

Ориентировочно с 12.00 до 14.30 в субботу, 24 августа, будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проведения карнавального действа «Всеукраинский парад вышиванок 2013». Мероприятие будет проходить по маршруту: улица Лаврская (от админздания ГП «Национальный культурно-художественный и художественный комплекс «Мистецький арсенал») – площадь Славы – улица Мазепы – улица Грушевского – улица Шелковичная – улица Институтская – Майдан Незалежности.

Также во время проведения общегосударственных мероприятий станция метро «Майдан Незалежности» может быть закрыта на вход и выход для пассажиров. В отмеченный период станция будет работать только как пересадочный узел.

В то же время в ночь с 24 на 25 августа работа метрополитена будет продлена на 30 минут.