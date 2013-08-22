Попов надеется, что Азаров даст 700 миллионов на метро на Троещину

Попов надеется достать 700 миллионов

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов надеется, что правительство в этом году выделит городу 700 млн. грн для строительства четвертой линии метро - на Троещину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«На 99,9% достоверность финансирования этого проекта - это сотрудничество с правительством в рамках программы социально-экономического развития Украины. И мы входим в эту программу», - сказал Попов.

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По словам председателя КГГА, сейчас проходит процесс согласования проекта в Кабинете министров, он находится на рассмотрении в профильном комитете.

«Я думаю, что сентябрь - это максимум, когда будет поставлена точка в этом вопросе», - сказал он.

Попов сообщил, что правительство будет принимать стратегическое решение по распределению около 12 млрд грн.

«В этом году, думаю, мы сможем освоить уже 700 млн. грн.», - отметил председатель КГГА.